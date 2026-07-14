Де Йонг может пропустить до 4 месяцев из-за травмы колена. Хавбек «Барсы» пройдет дополнительное обследование (Marca)

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может пропустить несколько месяцев из-за травмы. Футболисты каталонского клуба, которые выступали на чемпионате мира, получили дополнительное время для отдыха, однако Рональд Араухо и де Йонг уже появились в расположении команды и прошли медицинский осмотр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии