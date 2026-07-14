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Де Йонг может пропустить до 4 месяцев из-за травмы колена. Хавбек «Барсы» пройдет дополнительное обследование (Marca)

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может пропустить несколько месяцев из-за травмы. Футболисты каталонского клуба, которые выступали на чемпионате мира, получили дополнительное время для отдыха, однако Рональд Араухо и де Йонг уже появились в расположении команды и прошли медицинский осмотр.

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