Воронежскую строительную компанию купил крупный тюменский девелопер

Согласно данным ЕГРЮЛ, с 19 августа учредителем «Инстеп» является ООО «ЭНКО РЕГИОНЫ». Представители «ЭНКО» также отметили, что в сделку вошли не только сам застройщик и земельные участки, но и другие активы, такие как генподрядчик, три УК, два проектных института и два завода.