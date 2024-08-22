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Воронежские новости

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Воронежскую строительную компанию купил крупный тюменский девелопер

Воронежскую строительную компанию купил крупный тюменский девелопер

Согласно данным ЕГРЮЛ, с 19 августа учредителем «Инстеп» является ООО «ЭНКО РЕГИОНЫ». Представители «ЭНКО» также отметили, что в сделку вошли не только сам застройщик и земельные участки, но и другие активы, такие как генподрядчик, три УК, два проектных института и два завода.

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