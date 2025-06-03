Максимальный необлагаемый вклад в 2025 году достигнет миллиона рублей

В 2025 году, если ключевая ставка останется на текущем уровне и не вырастет, максимальная сумма вклада, с которой не придется платить налог, составит примерно 1 млн рублей, подсчитал для нашего сайта управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.