5 признаков салона красоты, в котором вас могут заразить лишаем

Визит в салон красоты для многих дело достаточно нервное: вдруг стрижка будет неудачной? Вдруг мастер неправильно поймет ваши пожелания и отстрижет больше, чем вы просили? Впрочем, как гласит известная поговорка, волосы не зубы — отрастут.
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