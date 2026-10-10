Тасоев стал чемпионом мира по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг

Российский дзюдоист Инал Тасоев на турнире в Баку выиграл звание чемпиона мира. Он завоевал золото в весовой категории свыше 100 кг.
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