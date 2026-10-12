Почему дятел не получает сотрясение мозга даже после тысяч ударов

Дятел может ударять по дереву до 25 раз в секунду, пробивая отверстия в нём. Но как ему удаётся ищбежать сотрясения мозга? Учёные раскрыли секрет и заодно опровергли миф, в который долгое время верили даже специалисты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ Hongqi Tiangong 0...
- Китайский роботот...
- Xiaomi Vision GT ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым