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Почему дятел не получает сотрясение мозга даже после тысяч ударов

Дятел может ударять по дереву до 25 раз в секунду, пробивая отверстия в нём. Но как ему удаётся ищбежать сотрясения мозга? Учёные раскрыли секрет и заодно опровергли миф, в который долгое время верили даже специалисты.

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