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Маск назвал свое новое назначение в администрации Трампа угрозой для бюрократии в США

Маск назвал свое новое назначение в администрации Трампа угрозой для бюрократии в США

Американский миллиардер Илон Маск заявил 12 ноября в принадлежащей ему соцсети X, что его назначение на должность главы новообразованного Департамента эффективности правительства США (DOGE) при администрации избранного президента Дональда Трампа станет угрозой для бюрократии, которой страдает американская система власти.

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