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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ни у кого в «Реале» нет опасений, что Мбаппе испортит атмосферу в раздевалке. Игроки очень его ждут

Как пишет Relevo, форварда ждут в «Мадриде» с распростертыми объятиями – это касается как клуба в целом, так и раздевалки.

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