7 июля в Архангельске без коммунальных удобств остались тысячи горожан

Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельска.С 6:00 до 21:00 горячей воды не будет по адресам: улица Вологодская, 10, 14, 17, 17/1, 24, 25, 26, 28/1, 30, 32, 33, 36-38, 39/1, 41, 41/1, 41/2, 42, 42/1, 43, 43/2, 43/3, 53, 55, 61, 63; улица Гайдара, 17, 19, 23, 25, 25/1, 27, 45, 49; улица Комсомольская, 6, 8, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 14, 36, 38, 38/1, 40, 40/1, 42, 55, 57; проспект Ломоносова, 224/1, 226/1, 249, 250, 250/1, 250/2, 252, 255, 258/1, 259, 260/1, 260/2, 261, 265/1, 271, 279, 281, 283/1283/2, 285, 285/1; проспект Новгородский, 176, 178/1, 186; проспект Обводный Канал, д.