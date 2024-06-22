«Лаборатория Касперского»: персональные санкции против менеджмента не повл...

«Лаборатория Касперского»: персональные санкции против менеджмента не повлияют на устойчивость компанииВ «Лаборатории Касперского» не считают, что внесение её руководителей в санкционный список Минфина США может повлиять на устойчивость компании, пишет «Интерфакс» со ссылкой на её заявление.