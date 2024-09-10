Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Тело завернули в ковер. В Казани убили однокурсника главы Генштаба Герасимова

Тело завернули в ковер. В Казани убили однокурсника главы Генштаба Герасимова

В Казани нашли убитым экс-замначальника танкового училища Валерия Хахина Валерий Хахин Валерий Хахин/VK Бывшего замначальника Казанского танкового училища Валерия Хахина нашли мертвым в его собственной квартире в Казани.

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