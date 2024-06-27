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За рулем

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Остановились починить колесо: ДТП с двумя автобусами произошло в Приангарье

Остановились починить колесо: ДТП с двумя автобусами произошло в Приангарье

В Жигаловском районе Иркутской области произошло ДТП с тремя иномарками. Уточняется, что 25 июня на 91-м километре автомобильной дороги между населенными пунктами Жигалово и Казачинское кроссовер Toyota Highlander въехал в два остановившихся для ремонта колеса на обочине маршрутного микроавтобуса Toyota Hiace.

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