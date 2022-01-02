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Экспорт российской электроэнергии вырос более чем в 2 раза по итогам 2021 года

Экспорт российской электроэнергии вырос более чем в 2 раза по итогам 2021 года

Москва, 2 января. Поставки электроэнергии из РФ по итогам 2021 года увеличились в 2,2 раза относительно показателя за тот же период прошлого года и достигли 25 млрд кВт⋅ч.

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