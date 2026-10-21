Солистка группы "Сурганова и Оркестр" Светлана Сурганова и солистка группы "Ночные снайперы", певица Диана Арбенина выступают на юбилейном концерте группы "Ночные снайперы" в СК "Олимпийский" в Москве, 2018 год © Евгения Новоженина/РИА "Новости"Певица Светлана Сурганова в шоу «Влобушкинъ» в VK Видео рассказала, что сейчас они с Дианой Арбениной поддерживают связь лишь изредка.