Солистка группы "Сурганова и Оркестр" Светлана Сурганова и солистка группы "Ночные снайперы", певица Диана Арбенина выступают на юбилейном концерте группы "Ночные снайперы" в СК "Олимпийский" в Москве, 2018 год © Евгения Новоженина/РИА "Новости"Певица Светлана Сурганова в шоу «Влобушкинъ» в VK Видео рассказала, что сейчас они с Дианой Арбениной поддерживают связь лишь изредка.
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