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В НИИ гриппа дали прогноз по заболеваемости этой осенью

В НИИ гриппа дали прогноз по заболеваемости этой осенью

Замдиректора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ Дарья Даниленко во вторник, 10 октября, рассказала, что пика заболеваемость гриппом достигнет традиционно в конце осени – начале зимы.

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