Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, выразил мнение, что конфликт на Украине можно завершить без дополнительных потерь для человечества, если НАТО прекратит эскалацию и поддержание военных действий в этом регионе.
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