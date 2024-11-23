Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 180 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анастасия Гончарова
    Ахмат сила!!!Россия мощь!!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺�...Кадыров показал к...
  • Андрей Шишинов
    Максимум что можно ему предложить- это получить по морде.Уехавший из РФ ко...
  • Анастасия Гончарова
    дрожите свиножабы🐷🐸 недоношенные,всех вас надо было на удобрения отправить уже давным давно!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷�...Шрайвер: элиты За...

Медведев: конфликт на Украине без поддержки НАТО завершится без издержек

Медведев: конфликт на Украине без поддержки НАТО завершится без издержек

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, выразил мнение, что конфликт на Украине можно завершить без дополнительных потерь для человечества, если НАТО прекратит эскалацию и поддержание военных действий в этом регионе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх