Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина стахова
    Я  буду рада, если ВВП будет баллотироваться в президенты и доведет поставленные цели до победного конца.Песков прокоммент...
  • Друг Абадон
    надо жесточайшим образом подавлять такие практически фашисткие выступления. не штрафы а зона таких ждет иначе если оп...Свыше 200 человек...
  • Дмитрий Шершов
    ветер в жопуАлла Пугачева сно...

Правда ли, что Wildberries ввел комиссию 3% и как ее не платить?

Правда ли, что Wildberries ввел комиссию 3% и как ее не платить?

Некоторые эксперты сомневаются в законности действий маркетплейса Популярный российский маркетплейс Wildberries с 9 октября ввел комиссию в размере 3% от стоимости покупки при оплате товаров с карт Visa и Mastercard.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх