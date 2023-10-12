Правда ли, что Wildberries ввел комиссию 3% и как ее не платить?

Некоторые эксперты сомневаются в законности действий маркетплейса Популярный российский маркетплейс Wildberries с 9 октября ввел комиссию в размере 3% от стоимости покупки при оплате товаров с карт Visa и Mastercard.
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