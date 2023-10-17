1. Перед матчем квалификации Евро-2024 Бельгия – Швеция в Брюсселе были убиты два шведских болельщика в результате атаки террориста.
Убийство шведских фанатов в Бельгии, ничья России и Кении, дубль Роналду, бейсбол на Олимпиаде и другие новости
Комментарии
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Лена Мисько
В 2002 году сборная Казахстана перешла в УЕФА. Первым европейским турниром стал отбор на ЧМ-2006. Смотрите, сколько в среднем очков за матч набирал Казахстан в квалификациях: ЧМ-2006 – 0,08 очка за матч. ЧЕ-2008 – 0,7 ЧМ-2010 – 0,6 ЧЕ-2012 – 0,4 ЧМ-2014 – 0,5 ЧЕ-2016 – 0,5 ЧМ-2018 – 0,3 ЧЕ-2020 – 1 ЧМ-2022 – 0,4 ЧЕ-2024 – 1,9 За 9 прошлых квалификаций (94 матча) Казахстан набрал всего 47 очков, 10 побед. За одну эту квалификацию (8 матчей) у Казахстана 5 побед и 15 очков
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11 час.
Лена Мисько
Ка-зах-стан!!! Что творит сборная – смотришь и не веришь, что это возможно. Стальной характер, рвение на всех жилах, максимальная концентрация, какое-то необузданное детское желание. Вот формула побед, даже если против тебя более классные игроки. Везение? Нет. Волшебство – да, точно волшебство. Но оно невозможно без характера и искренней, сильнейшей веры. Вся сборная – от тренерского штаба до игроков – все верят, что можно победить кого угодно. Не чтобы себя подбодрить и сделать вид. А реально верят, до глубины души. И побеждают. Зайнутдинов оформил дубль. И так понятно, что он лучший игрок в истории страны. Но теперь подтвердил это цифрами – стал единолично лучшим бомбардиром в истории сборной. Ещё два матча – с Сан-Марино и Словенией. Можно забирать 6 очков, можно выходить на Евро-2024. Теперь не только Казахстан, теперь все в это верят. Бірлігі жарасқан, тәуелсіз елім бар
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11 час.
Лена Мисько
Казахи проводят совершенно топовейший отбор на Евро. Попасть туда у них шансов, конечно, мало. Не верю я, что словенцы и датчане потеряют столько очков, чтобы пропустить Казахстан вперед. Но факт остается фактом: из команды, которой еще несколько лет назад сборная России закидывала четверочку, они превратились в сборную, способную побеждать европейских середняков.
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10 час.
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