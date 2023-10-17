Убийство шведских фанатов в Бельгии, ничья России и Кении, дубль Роналду, бейсбол на Олимпиаде и другие новости

Лена Мисько

Ка-зах-стан!!! Что творит сборная – смотришь и не веришь, что это возможно. Стальной характер, рвение на всех жилах, максимальная концентрация, какое-то необузданное детское желание. Вот формула побед, даже если против тебя более классные игроки. Везение? Нет. Волшебство – да, точно волшебство. Но оно невозможно без характера и искренней, сильнейшей веры. Вся сборная – от тренерского штаба до игроков – все верят, что можно победить кого угодно. Не чтобы себя подбодрить и сделать вид. А реально верят, до глубины души. И побеждают. Зайнутдинов оформил дубль. И так понятно, что он лучший игрок в истории страны. Но теперь подтвердил это цифрами – стал единолично лучшим бомбардиром в истории сборной. Ещё два матча – с Сан-Марино и Словенией. Можно забирать 6 очков, можно выходить на Евро-2024. Теперь не только Казахстан, теперь все в это верят. Бірлігі жарасқан, тәуелсіз елім бар