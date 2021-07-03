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Тренер «Аризоны» Туриньи: «Очень люблю учиться, я подобен губке – что-то впитываю от каждого. Был на всех конференциях за 20 лет»

Главный тренер «Аризоны» Андре Туриньи поделился впечатлениями от своего назначения на новый пост.  «Я хочу, чтобы игроки рассматривали мой приход как новый старт.

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