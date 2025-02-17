Освобождение парка «Клебан-бык» и охват Красноармейска: армия России идет вперед в ДНР

Российские войска в Донецкой народной республике выбили украинские подразделения из ландшафтного парка «Клебан-бык» вблизи Константиновки, которая является один из крупнейших укрепрайонов ВСУ на севере ДНР.
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