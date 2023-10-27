«Ведомости» выяснили, почему россияне стали чаще платить через СБП

Жители России с начала года увеличили количество покупок через систему быстрых платежей. Это связано с активным продвижением оплаты по QR-кодам, заявил генеральный директор аналитического центра «Бизнесдром» Павел Самиев.
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