«Не хочет быть дочерью своего папы»: из-за чего Денис Майданов спорит с наследницей

Денис Майданов рассказал о разногласиях с 16-летней дочерью. Из-за чего певец спорит с наследницей? Доволен ли он, что Влада пошла по его стопам? Почему девушка отказывается выступать под своей настоящей фамилией? И за что ее жестоко травили в школе? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».