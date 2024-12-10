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«Не хочет быть дочерью своего папы»: из-за чего Денис Майданов спорит с наследницей

«Не хочет быть дочерью своего папы»: из-за чего Денис Майданов спорит с наследницей

Денис Майданов рассказал о разногласиях с 16-летней дочерью. Из-за чего певец спорит с наследницей? Доволен ли он, что Влада пошла по его стопам? Почему девушка отказывается выступать под своей настоящей фамилией? И за что ее жестоко травили в школе? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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