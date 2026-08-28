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Медведев назвал хаосом мир после распада СССР

Медведев назвал хаосом мир после распада СССР

РИА Новости/Александр Поляков Зампред Совета безопасности России и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, отвечая 28 августа на вопросы участников Фестиваля новых медиа, заявил, что мир погрузился в хаос после распада СССР.

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