Микронаушники под запретом: Рособрнадзор усиливает меры противодействия мошенничеству на ЕГЭ

МОСКВА, 25 февраля, ФедералПресс. Рособрнадзор представил новые меры борьбы с мошенничеством на ЕГЭ. В августе прошлого года ведомство провело общественное обсуждение, где продемонстрировало современные технологии списывания, включая микронаушники и другие скрытые устройства.