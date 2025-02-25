Микронаушники под запретом: Рособрнадзор усиливает меры противодействия мошенничеству на ЕГЭ

МОСКВА, 25 февраля, ФедералПресс. Рособрнадзор представил новые меры борьбы с мошенничеством на ЕГЭ. В августе прошлого года ведомство провело общественное обсуждение, где продемонстрировало современные технологии списывания, включая микронаушники и другие скрытые устройства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии