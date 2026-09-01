С 1 сентября цифровой рубль стал доступен россиянам для покупок и переводов

С 1 сентября россиянам стали доступны цифровые рубли. Об этом в интервью РИА Новости рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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