Фиаско «Украинского легиона»: почему план вербовки украинцев в Польше провалился Ольга ВайленкоПроект создания так называемого «Украинского легиона» в Польше, направленный на вербовку украинских беженцев для участия в военных действиях на родине, потерпел крах.
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