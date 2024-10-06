Фиаско «Украинского легиона»: почему план вербовки украинцев в Польше провалился Ольга ВайленкоПроект создания так называемого «Украинского легиона» в Польше, направленный на вербовку украинских беженцев для участия в военных действиях на родине, потерпел крах.