Попшой: «Мы убедим США продолжить поддержку Молдовы»

Республика Молдова продолжает вести стратегический диалог с Соединенными Штатами Америки (США) даже в нынешних условиях неопределенности, когда новая администрация в Вашингтоне приостановила ряд проектов и финансирование.
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