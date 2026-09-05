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Царьград

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Катя Лель раскрыла стартовую карьеру и доходы своей дочери

Катя Лель раскрыла стартовую карьеру и доходы своей дочери

Певица Катя Лель рассказала о трудолюбии и финансовой независимости её 17-летней дочери Эмилии. Артистка поделилась, как Эмилия зарабатывает и учится в медицинском вузе, обсуждая с матерью первые подработки для получения профессионального опыта.

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