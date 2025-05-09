📷❗️Под руководством лидера КНДР Ким Чен Ына проведены учения по нанесению дальнобойного удара c задействованием широкого спектра ракетно-артиллерийских средств.
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📷❗️Под руководством лидера КНДР Ким Чен Ына проведены учения по нанесению дальнобойного удара c задействованием широкого спектра ракетно-артиллерийских средств.