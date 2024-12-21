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Проект ´Как дома´ телеканала ´Беларусь 2´ стал лауреатом конкурса ´Познай Беларусь´.

Проект ´Как дома´ телеканала ´Беларусь 2´ стал лауреатом конкурса ´Познай Беларусь´.

Ведущие проекта ´Как дома´ телеканала ´Беларусь 2´ продолжают путешествовать по стране и знакомиться с ее достопримечательностямиНачнем с приятных поздравлений: в копилке Белтелерадиокомпании очередные награды! Проект ´Как дома´ телеканала ´Беларусь 2´ стал лауреатом XXII Республиканского туристического конкурса ´Познай Беларусь´ в номинации ´Матер .

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