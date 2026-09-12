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Царьград

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В Ростовской области с 16 сентября начнутся сбои в ТВ и радио

В Ростовской области с 16 сентября начнутся сбои в ТВ и радио

Жителей Ростовской области оповестили о вероятных кратковременных перерывах в трансляции теле- и радиопрограмм на предстоящей неделе.

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