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Спасатель

У задержанного замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю обнаружили активы на 250 млн. рублей. В том числе 20 автомобилей и 50 объектов недвижимости (офисы и жилые помещения).

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