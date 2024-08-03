У задержанного замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю обнаружили активы на 250 млн. рублей. В том числе 20 автомобилей и 50 объектов недвижимости (офисы и жилые помещения).
Спасатель
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У задержанного замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю обнаружили активы на 250 млн. рублей. В том числе 20 автомобилей и 50 объектов недвижимости (офисы и жилые помещения).
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