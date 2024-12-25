Осуждавшие Трампа компании выстроились в очередь для финансирования его инаугурации

Десятки компаний, осудивших вторжение в Капитолий США 6 января 2021 года и проигравшего тогда президентские выборы республиканца Дональда Трампа, выстроились в очередь для финансирования его инаугурации после победы на нынешних выборах.
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