Что сейчас с Дмитрием Коптиловым, который потерял память после ужина в Таиланде

Дмитрий и Марина Коптиловы более 20 раз отдыхали в Таиланде. Однако недавний отпуск обернулся кошмаром.
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