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«В Грозном можно провести финал ЛЧ. Он не уступает другим местам мира». Защитник «Ахмата» Богосовац о городе

«В Грозном можно провести финал ЛЧ. Он не уступает другим местам мира». Защитник «Ахмата» Богосовац о городе

«Думаю, в Грозном можно провести финал ЛЧ. Это красивый город, который не уступает другим местам мира.

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