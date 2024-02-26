В ОМС предложили включить послеродовую реабилитацию женщин

Программу послеродовой реабилитации женщин предложили включить в ОМС. С такой инициативой в Минздрав обратилась первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, передает РИА Новости 26 февраля.
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