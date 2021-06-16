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В России начинается развитие электротранспорта: за дело берутся промышленные гиганты

В России начинается развитие электротранспорта: за дело берутся промышленные гиганты

«Росатом», «КамАЗ» и «Россетти» подписали соглашение о разработке комплексного решения для российских регионов по электротранспорту, зарядной инфраструктуре и сервисному обслуживанию во время Петербургского международного экономического форума.

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