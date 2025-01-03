Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 039 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Уж не Путину,Украина наша территория,Аляска территория СШАUnHerd: Трампу пр...
  • Eduard
    ЕС и НАТО создали США для войны с Россией!На митинге в Пари...
  • Eduard
    ЕС это бандитский союз,настоящее время это доказало!На митинге в Пари...

Ван дер Беллен призвал ускорить работу по созданию правящей коалиции Австрии

Ван дер Беллен призвал ускорить работу по созданию правящей коалиции Австрии

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал «Австрийскую народную партию» (АНП) и «Социал-демократическую партию Австрии» (СДПА) в кратчайшие сроки продолжить работу по созданию правящей коалиции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх