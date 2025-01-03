Ван дер Беллен призвал ускорить работу по созданию правящей коалиции Австрии

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал «Австрийскую народную партию» (АНП) и «Социал-демократическую партию Австрии» (СДПА) в кратчайшие сроки продолжить работу по созданию правящей коалиции.
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