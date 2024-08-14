Многие задаются вопросом, почему в технике ВСУ много спутниковых терминалов Starlink, ведь «в России он не работает».
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Многие задаются вопросом, почему в технике ВСУ много спутниковых терминалов Starlink, ведь «в России он не работает».
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