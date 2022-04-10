Глава Киевской областной военной администрации: Под Киевом обустраиваем новые рубежи на случай возмож ...

Украинские власти опасаются, что российские войска могут вновь появиться на Киевщине. Поэтому они предпринимают меры, которые, по их мнению, воспрепятствуют продвижению ВС РФ к столице Украины с севера и других направлений в случае необходимости.
Украинские власти опасаются, что российские войска могут вновь появиться на Киевщине. Поэтому они предпринимают меры, которые, по их мнению, воспрепятствуют продвижению ВС РФ к столице Украины с севера и других направлений в случае необходимости.
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