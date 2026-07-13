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Гигантские «когти» синхронно отпускают ракету: необычный механизм Starship показали в действии

Гигантские «когти» синхронно отпускают ракету: необычный механизм Starship показали в действии

Это часть обновленной стартовой площадки (Orbital Launch Mount, OLM)SpaceX продемонстрировала работу модернизированного стартового стола с массивными зажимами, удерживающими ускоритель Super Heavy перед стартом.

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