Операция «Дети»

Памятник Матрёне Вольской открыли в Городце в 2020 г. Фото: АиФОперация «Дети»: как беременная учительница Матрёна Вольская спасла 3225 детейВ 1942 году 23-летняя учительница начальных классов Матрёна Вольская, будучи беременной, совершила настоящий подвиг: вместе с двумя помощницами она спасла от фашистов более 3 тысяч детей.