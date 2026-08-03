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Мы из Советского Союза

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Операция «Дети»

Операция «Дети»

Памятник Матрёне Вольской открыли в Городце в 2020 г. Фото: АиФОперация «Дети»: как беременная учительница Матрёна Вольская спасла 3225 детейВ 1942 году 23-летняя учительница начальных классов Матрёна Вольская, будучи беременной, совершила настоящий подвиг: вместе с двумя помощницами она спасла от фашистов более 3 тысяч детей.

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