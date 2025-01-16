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Царьград

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Жёсткий удар реактивных БПЛА: Взрывы в России третьи сутки подряд. Гигантские столбы огня. Под ударом – нефтебаза и пороховой завод

Жёсткий удар реактивных БПЛА: Взрывы в России третьи сутки подряд. Гигантские столбы огня. Под ударом – нефтебаза и пороховой завод

ВСУ третьи стуки подряд пытаются атаковать регионы России. Судя по звукам на кадрах от очевидцев, ВСУ используют реактивные БПЛА по типу "Лютых".

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