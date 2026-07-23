В России стабилизируется ситуация с бензином Данные приложения «ГдеБЕНЗ» подтверждают слова вице‑премьера Александра Новака о частичной стабилизации топливного рынка в России.
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В России стабилизируется ситуация с бензином Данные приложения «ГдеБЕНЗ» подтверждают слова вице‑премьера Александра Новака о частичной стабилизации топливного рынка в России.
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