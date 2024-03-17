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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Данил Круговой: «Я бы мог играть за «Реал», но и за «Зенит-2» тоже должен кто-то играть»

Защитник «Зенита-2» опубликовал в соцсетях видео, на котором празднует гол на тренировке, и написал: «Я бы мог играть за «Реал», но и за «Зенит»-2 тоже должен кто-то играть».

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