Zefirka > Картинки и фото > Тревожная и пугающая атмосфера лиминальных пространств Опустевший офис, темный безлюдный переулок, пустой коридор больницы с мигающей лампой, старая квартира без мебели, пустая парковка ночью… все эти места нам привычны.