Что делать с мигрантами и надо ли кого-то за что-то казнить? Комментарий Георгия Бовта

После теракта общество требует отмщения. Совсем уж проигнорировать эти настроения власти не смогут, но сделают это, разумеется, по-своему, считает политологМИД Киргизии рекомендовал своим гражданам временно воздержаться от поездок в Россию в связи с введенными там усиленными мерами безопасности.
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