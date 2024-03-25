Что делать с мигрантами и надо ли кого-то за что-то казнить? Комментарий Георгия Бовта

После теракта общество требует отмщения. Совсем уж проигнорировать эти настроения власти не смогут, но сделают это, разумеется, по-своему, считает политологМИД Киргизии рекомендовал своим гражданам временно воздержаться от поездок в Россию в связи с введенными там усиленными мерами безопасности.