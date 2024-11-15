У России еще до 300 тысяч в резерве – полковник Баранец

В резерве у российской армии есть сотни тысяч бойцов, которые могут быть задействованы в ходе СВО. Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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