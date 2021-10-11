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Беспилотник Орион сможет осуществлять разведку ледовой обстановки в Антарктике

Беспилотник Орион сможет осуществлять разведку ледовой обстановки в Антарктике

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Созданный АО "Кронштадт" новейший беспилотный летательный аппарат (БЛА) "Орион" сможет вести разведку ледовой обстановки в Арктике и Антарктике.

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