Беспилотник Орион сможет осуществлять разведку ледовой обстановки в Антарктике

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Созданный АО "Кронштадт" новейший беспилотный летательный аппарат (БЛА) "Орион" сможет вести разведку ледовой обстановки в Арктике и Антарктике.
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