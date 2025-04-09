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Малахов сообщил о влюбленности Елены Степаненко

Малахов сообщил о влюбленности Елены Степаненко

72-летняя Елена Степаненко, похоже, снова счастлива – и не только на сцене. Знаменитый российский телеведущий Андрей Малахов выложил видео, где он нежно обнимает юмористку, целует ей руки и с удовольствием кружит ее в танце.

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