Малахов сообщил о влюбленности Елены Степаненко

72-летняя Елена Степаненко, похоже, снова счастлива – и не только на сцене. Знаменитый российский телеведущий Андрей Малахов выложил видео, где он нежно обнимает юмористку, целует ей руки и с удовольствием кружит ее в танце.
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